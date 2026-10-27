В Дохе, Катар, 27 октября Иран призвали продемонстрировать добрую волю, прекратив угрозы странам региона и вновь открыв Ормузский пролив. Это происходит на фоне посреднических попыток достичь договоренности между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Euronews.

Директор департамента медиа и коммуникаций МИД Катара Ибрагим бин Султан Аль-Хашими заявил, что Доха услышала позитивные заявления с иранской стороны, однако Тегеран еще должен продемонстрировать добрую волю конкретными действиями. По его словам, недавний визит катарской делегации в Тегеран был частью посреднических усилий совместно с Пакистаном и другими региональными партнерами.

Обмен предложениями продолжается

Аль-Хашими не уточнил, передавала ли катарская делегация новое предложение. Он сказал, что стороны продолжают обмениваться сообщениями и идеями, однако о прорыве в переговорах не объявляли. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран говорили как о возможности дальнейшей эскалации, так и о дипломатическом урегулировании.

Представитель катарского МИД также заявил, что Катар и его соседи в Персидском заливе готовы присоединиться к региональной системе безопасности. Она должна была бы основываться на уважении суверенитета и обязательстве не нападать друг на друга.

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Контакты в Тегеране и ситуация в проливе

Накануне в Тегеране с иранскими руководителями встретились министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, глава армии Пакистана Асим Мунир и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын. Иранские государственные СМИ сообщили, что все четыре страны согласились продолжить переговоры о мире и безопасности. Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали Мекканский пакт о взаимной обороне в августе.

США и Иран, по данным Euronews, расходятся в условиях возможной договоренности. Тегеран хочет, чтобы США сняли блокаду его портов и санкции против экспорта иранской нефти, тогда как Вашингтон требует сокращения обогащения урана. Иранские ограничения для судоходства и блокада США существенно нарушили движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. По оценке ANZ Research, объемы перевозок через пролив составляли около 60% от обычного уровня.

Переговоры проходят на фоне атак йеменских хуситов, которых Euronews называет поддерживаемыми Ираном, на Саудовскую Аравию. В понедельник египетский парламент разрешил предоставить военную поддержку для обороны королевства.

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