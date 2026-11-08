Католическая образовательная сеть Северной Территории в Австралии предупредила родителей и опекунов учащихся 18 школ, что возле учреждений может усилиться присутствие полиции в форме. Это произошло после того, как в течение менее чем недели двум подросткам предъявили обвинения, связанные с терроризмом.

Как сообщает ABC News, девушка-подросток, имя которой не раскрывается по юридическим причинам, в среду предстала перед Судом по делам молодежи Северной Территории. Ей вменяют сбор или создание документов, которые могут способствовать террористическим атакам. Неделей ранее по такому же обвинению перед судом предстал юноша-подросток.

Мера предосторожности

Директор Catholic Education NT Пол Гривз в письме школьным сообществам призвал не спекулировать об обвинениях, личностях, мотивах и возможных последствиях дела. Он заявил, что были введены надлежащие меры защиты.

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По его словам, дополнительное присутствие сотрудников правоохранительных органов является мерой предосторожности и призвано успокоить сообщество. В письме подчеркивается, что это не является подтверждением конкретной или неминуемой угрозы. Гривз уточнил, что полицейские не будут активно патрулировать школы, но могут находиться поблизости или приезжать туда для сбора доказательств в рамках расследования.

Расследование продолжается

Исполняющий обязанности помощника комиссара Австралийской федеральной полиции Адам Райс сообщил, что Объединенная контртеррористическая группа определила несколько школ в рамках расследования. Представитель группы также подтвердил, что детективы изъяли материалы из дома на севере Австралии, которые, по данным следствия, указывали на смешанную идеологическую мотивацию, в том числе на прославление массовых нападений в школах.

Епископ Северной Территории Чарльз Гаучи призвал к спокойствию и совместным действиям для снижения риска радикализации молодежи. Директор Института образования и исследований коренных народов Jumbunna Линдон Кумбс в то же время отметил, что присутствие полиции в форме может вызвать тревогу у части учащихся из коренных народов Австралии. Руководитель National Justice Project Джордж Ньюхаус заявил, что дополнительные меры должны быть четко обоснованными, необходимыми и регулярно пересматриваться.

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