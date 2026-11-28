Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля использовать эвакуацию населения палестинских кварталов Хеврона как инструмент реагирования на атаки. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Эвакуация кварталов

Согласно директиве, израильские военные должны брать под контроль районы, из которых, по утверждению израильской стороны, действовал нападавший, и эвакуировать жителей на длительный срок. Эти меры планируют применять дополнительно к другим карательным мерам, в частности сносу домов нападавших.

Неназванный представитель сил безопасности заявил, что эвакуация должна защитить население во время операций ЦАХАЛа, в частности задержаний, допросов и обысков. По его словам, Хеврон должны разделить на кварталы, а после атаки эвакуировать весь квартал, из которого, по версии израильских сил, вышел нападавший.

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Оценка ШАБАК

По данным Jerusalem Post, ссылающейся на Walla, представители ШАБАК предоставили оценку, согласно которой временное установление контроля над палестинскими кварталами помогает собирать разведывательные данные и создает сдерживающий эффект. Чиновник также сказал, что эта оценка имеет юридическое значение для реализации директивы.

ЦАХАЛ начал операцию в Хевроне после стрельбы на перекрестке Иудеи возле въезда в город 23 октября 2026 года. По данным источника, тогда погибли двое израильских военнослужащих — старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Суилам.

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