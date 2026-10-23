В Израиле количество случаев посттравматического стрессового расстройства среди военнослужащих с сентября 2023 года выросло на 40%, заявил в январе министр обороны Исраэль Кац. О психологических последствиях длительных боевых действий для резервистов и ветеранов сообщает France 24.

Тысячи военных нуждаются в помощи

По данным издания, среди более чем 22 тысяч человек, проходивших лечение от связанных с войной ранений, 60% имеют ПТСР. В отчете Кнессета указано, что с января 2024 года по июль 2025-го 279 военнослужащих пытались покончить с собой.

В июле прошлого года израильский парламент официально признал «боевую травму» инвалидностью, связанной со службой в вооруженных силах. Это позволило пострадавшим военнослужащим получать лечение за государственный счет.

Свидетельства военных

29-летний Лиор Тапицер рассказал, что столкнулся с тяжелыми психическими последствиями после атак под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года и нескольких месяцев боев в секторе Газа. После службы его признали непригодным к дальнейшей службе в резерве. По словам Тапицера, стремление к мести и убийство боевиков не облегчили его состояние, а, наоборот, заставили чувствовать себя хуже.

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Еще один резервист, 32-летний медик пехотного подразделения Ор, попросивший не раскрывать его фамилию и лицо, сообщил, что с 7 октября провел на службе более 400 дней и обратился за лечением ПТСР. После гибели военнослужащего во время боя возле входа в туннель он продолжил службу, но был переведен с передовой на наблюдательные задачи; также он начал посещать психотерапевта.

Нагрузка на психиатрическую помощь

Директор психиатрической службы медицинского центра «Клалит ха-Эмек» в Афуле Алон Решеф заявил, что учреждение сталкивается с непрерывным потоком пациентов с тяжелыми психиатрическими расстройствами. По его словам, очереди на госпитализацию растут, случаи становятся более сложными, а количество принудительных госпитализаций существенно увеличилось.

Психолог Ронен Сиди, специализирующийся на психоделических методах лечения, проводит экспериментальную терапию тяжелых форм ПТСР с применением MDMA. По его словам, лечение в настоящее время демонстрирует снижение интенсивности симптомов у пациентов. Накануне выборов, запланированных на 27 октября, Решеф выразил надежду, что будущее правительство уделит больше внимания психическому здоровью израильтян.

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