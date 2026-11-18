Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна будет бессрочно удерживать зоны безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии из-за угроз на этих направлениях. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Условия для вывода сил

По словам Каца, Израиль может вывести силы при условии роспуска ХАМАС, полного разоружения группировки «Хезболла» и устранения всех джихадистских угроз в Сирии.

Министр также заявил, что нападение ХАМАС, «Хезболлы» или сирийских джихадистских группировок на любом из направлений может привести к захвату Израилем дополнительных территорий в соответствующей стране. По его словам, это должно усилить оборонную глубину Армии обороны Израиля и сдержать дальнейшие атаки.

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Давление по поводу отвода войск

По данным издания, Израиль испытывает давление с требованием частично или полностью вывести силы из зон безопасности, которые он удерживает от девяти месяцев до трех лет. На этой неделе Совет мира США, поддерживаемый администрацией Дональда Трампа, раскритиковал Израиль в Совете Безопасности ООН из-за задержки выполнения обязательств, связанных с прекращением огня с ХАМАС в октябре 2025 года. Среди них упоминался частичный вывод израильских сил из Газы.

Ранее Кац заявлял, что Израиль может перейти от контроля почти над 70% территории сектора Газа к полному контролю над анклавом. Он также угрожал захватить город Набатия на юге Ливана как возможную самую северную точку продвижения израильских сил.

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