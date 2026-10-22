Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лидеры оппозиции будут нести ответственность за возможные будущие атаки на страну, если они произойдут. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление министра.

Заявление Каца

Кац назвал среди тех, кого будет считать ответственными, лидера оппозиции Яира Лапида, Нафтали Беннета, Яира Голана и других представителей оппозиции. По его словам, они неоднократно критиковали его и премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ставили под сомнение мотивы предупреждений о возможных ударах со стороны врагов Израиля накануне выборов или во время голосования.

Министр заявил, что предупреждения основывались на информации, доступной правительству, однако не раскрыл деталей разведданных и не назвал конкретную запланированную атаку. Кац также сказал, что обвинения правительства в политических мотивах вредят израильскому сдерживанию и могут побуждать противников страны к действиям.

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Реакция оппозиции

Лапид в ответ назвал заявление Каца «безрассудным и истеричным» и сказал, что оно является подарком врагам Израиля. Он обвинил правительство в поиске оправданий и попытке переложить на оппозицию ответственность за провалы Нетаньяху и его окружения.

Лапид также заявил, что правительство не смогло уничтожить ХАМАС, свергнуть Иран, ликвидировать «Хезболлу» и добиться успехов на международной арене. Глава партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что Кац заранее перекладывает ответственность за возможную будущую катастрофу, а лидер «Демократов» Яир Голан назвал слова министра крайне безответственными.

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