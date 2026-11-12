Казахстан и Узбекистан договорились увеличить разрешённое количество еженедельных авиарейсов в Китай во время встречи авиационных чиновников стран Центральной Азии и КНР в Ташкенте, Узбекистан. Казахстан повысит лимит со 150 до 180 рейсов в неделю и добавит маршруты в Чэнду и Кашгар, а Узбекистан — со 100 до 114 рейсов.

Заседание рабочей группы в формате C5+1 состоялось 3–5 ноября и было посвящено выполнению действующих договорённостей и планам дальнейшего расширения авиасообщения, сообщает OilPrice. Узбекистан также предложил открыть новые маршруты с Казахстаном и нарастить частоту полётов между Ташкентом, Алматы и Астаной.

Авиация и транспорт Казахстана

Перед конференцией Air Astana и China Southern Airlines заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Заместитель министра транспорта Казахстана заявил, что количество рейсов между Казахстаном и Китаем выросло на 52% в годовом исчислении.

Казахстан готовит 25-летний генеральный план развития гражданской авиации совместно с Международной организацией гражданской авиации. В стране модернизируют аэропорты Алматы и Уржара, строят вторую взлётно-посадочную полосу в Шымкенте и завершают строительство региональных аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли.

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Казахстан и Китай также обсудили создание совместного фонда прямых инвестиций с первоначальным капиталом до 200 млн долларов. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что железнодорожную линию Бахты—Аягоз планируют запустить в 2027 году; ожидается, что она будет перевозить 20 млн тонн грузов ежегодно.

Китайские проекты в регионе

В Кыргызстане китайская Ganfeng Lithium Group и Национальное агентство по инвестициям подписали меморандум о сотрудничестве в горнодобывающем секторе. Кыргызский Eldik Bank и синьцзянский филиал Экспортно-импортного банка Китая заключили соглашение о привлечении долгосрочного финансирования для инфраструктурных, транспортных и технологических проектов.

Министерство транспорта Таджикистана заключило соглашение с китайской Nanjing Communication Engineering Company Ltd о реконструкции 54,1-километровой дороги Бальджувон—Сари-Хосор в Хатлонской области. Проект включает 10 мостов и 121 водоотводное сооружение и финансируется Европейским банком реконструкции и развития через суверенный заём на сумму до 49,2 млн евро.

В Туркменистане представители Министерства промышленности и строительного производства подписали меморандум с Sany International Development Ltd. о сотрудничестве в промышленности. Представитель Министерства энергетики отдельно заключил меморандум с TBEA Shenyang Transformer Group о сотрудничестве в энергетическом секторе. В Узбекистане China State Construction International Corporation обсуждала с министром строительства подготовку проектов дорог и трубопроводов.

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