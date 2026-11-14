Казахстан планирует выпустить токенизированные государственные облигации в первом квартале 2027 года. Об этом на 14-м Конгрессе финансистов в Алматы заявил глава Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает CoinDesk. По его словам, Нацбанк будет работать над выпуском совместно с Министерством финансов Казахстана, а первый квартал является наиболее вероятным сроком размещения.

Первый выпуск токенизированных нот

План объявили после первого в Казахстане размещения токенизированных нот центрального банка. Национальный банк в этом месяце продал 91-дневные ноты на 50 млрд тенге, или около 112 млн долларов. Из этой суммы 10 млрд тенге, что составляет примерно 22,3 млн долларов, были выпущены в токенизированной форме через Казахстанскую фондовую биржу KASE.

Средневзвешенная доходность нот составила 15,72%, а спрос превысил объем предложения в 1,4 раза. Ставка центрального банка Казахстана, согласно приведенным CoinDesk данным за 2026 год, составляет 15,75%.

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Инфраструктура для цифровых активов

KASE сообщала, что ее платформа цифровых активов использует блокчейн Solana, а инфраструктуру для хранения активов предоставляет BitGo. В то же время участие KASE и BitGo в будущем выпуске государственных облигаций пока не подтверждено.

Токенизированные ноты были обязательствами Национального банка, тогда как планируемые облигации будут представлять долг Министерства финансов. В октябре Нацбанк также привлек Tether для изучения стейблкоинов и токенизации активов. Казахстанские чиновники отдельно заявляли о планах токенизировать недвижимость и другие активы.

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