Казахстан обратился к ОПЕК+ с просьбой повысить оценку его мощностей по устойчивой добыче нефти. Ранее с аналогичным требованием выступил Ирак. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, обращение поступило за четыре дня до заседания группы, на котором должны определить политику добычи на 2027 год.

Проверка производственных возможностей

ОПЕК+ проводит первую проверку, призванную установить, сколько нефти каждая страна-участница способна стабильно добывать. Ее результаты должны использовать для определения производственных целей на следующий год. По словам одного из собеседников Reuters, ОПЕК+ на этой неделе проводит консультации с государствами, которые не согласны с предварительными оценками.

Американская консалтинговая компания DeGolyer and MacNaughton оценивает производственные мощности всех участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы. Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что проверка состоялась, но не раскрыло ее выводы и дальнейшие шаги.

По данным ОПЕК, квота Казахстана на ноябрь и декабрь составляет 1,628 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство оценивало добычу казахстанской нефти в октябре в 1,76 млн баррелей в сутки, что примерно на 8% выше этой квоты. В январе 2025 года Chevron начала добычу в рамках проекта Future Growth Project стоимостью 48 млрд долларов на месторождении Тенгиз.

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Экспортные ограничения и позиция Ирака

На объемы добычи Казахстана в этом году также повлияли перебои с экспортом. Каспийский трубопроводный консорциум, через который проходит более 80% нефтяного экспорта страны к терминалу возле Новороссийска на черноморском побережье России — государства-агрессора, в июле приостановил загрузку после ударов дронов по танкерам в терминале.

Добыча нефти и конденсата в Казахстане сократилась примерно на 21% — до 1,63 млн баррелей в сутки против июльского среднего показателя 2,07 млн баррелей в сутки. Добыча на Тенгизе снизилась на 56%. В марте Министерство энергетики Казахстана уже уменьшило план добычи на 2026 год со 100,5 млн до 96–98 млн тонн, сославшись на атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и ситуацию на Тенгизе.

Ирак оспаривает предварительную оценку своих мощностей на уровне 4,9 млн баррелей в сутки. Багдад, чья квота составляет 4,431 млн баррелей в сутки, добивается признания мощностей на уровне около 6 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства, устойчивая производственная способность Ирака составляет 4,87 млн баррелей в сутки.

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