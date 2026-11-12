Казахстан предложил создать под эгидой ООН международную организацию для усиления глобального сотрудничества в сфере водной безопасности. Об этом на климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Anadolu Agency.

Водная безопасность Центральной Азии

По словам Бектенова, страны Центральной Азии сталкиваются с повышением температуры, сокращением ледников, опустыниванием и дефицитом воды. Он подчеркнул необходимость более тесного регионального взаимодействия и пригласил международных партнеров поддержать предложение, инициированное президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

По словам главы правительства, Казахстан придерживается Парижского климатического соглашения и планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии страны за шесть лет выросла вчетверо — до 8%. К 2030 году Казахстан ставит целью довести этот показатель до 15%.

Бектенов также упомянул о развитии зеленого энергетического коридора совместно с Азербайджаном и Узбекистаном, который должен обеспечивать поставки чистой электроэнергии на международные рынки.

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Предложения Кыргызстана

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев призвал усилить международное климатическое финансирование для горных стран и предложил создать Глобальный центр устойчивости горных регионов. Также он обратился к государствам с просьбой поддержать объявление 2028–2037 годов Десятилетием ООН по укреплению устойчивости горных регионов и проводить ежегодные климатические диалоги ООН по горной тематике.

Касымалиев напомнил об инициативе по созданию международного трастового фонда для кыргызского озера Иссык-Куль. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал направить на его создание 10 млн долларов из государственного бюджета.

Климатические цели Молдовы

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан, в свою очередь, призвал к более активному международному сотрудничеству и более доступному климатическому финансированию. Он заявил, что доля возобновляемой энергии в производстве электроэнергии в стране за шесть лет выросла примерно с 3% до почти 30%, а Молдова планирует сократить чистые выбросы парниковых газов на 75% к 2035 году.

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