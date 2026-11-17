Казначей Австралии Джим Чалмерс заявил, что предстоящее промежуточное обновление экономических и бюджетных прогнозов будет предусматривать значительные сбережения для борьбы с инфляцией. На конференции Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям в Сиднее он сказал, что правительство должно сократить расходы в достаточной степени, но не настолько, чтобы поставить под угрозу экономический рост, сообщает The Guardian.

Баланс между сбережениями и ростом

По словам Чалмерса, обновление должно ослабить текущее давление на возможности экономики и одновременно сохранить возможность предоставлять помощь в связи с ростом стоимости жизни без дополнительного усиления ценового давления. Он также отметил, что финансовые рынки, по-видимому, считают, что процентные ставки в Австралии уже достигли пика.

Казначей находится под давлением после пяти повышений процентных ставок, на фоне роста безработицы и стоимости жизни. Он объяснил сосредоточенность на сбережениях более высокими расходами на обслуживание государственного долга, подорожанием базовых услуг и другими неизбежными расходами.

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Дефицит и налоговые изменения

Чалмерс заявил, что с момента прихода Лейбористской партии к власти в 2022 году правительство обеспечило в общей сложности 180 млрд австралийских долларов сбережений. В то же время бюджетные документы предусматривают дефицит почти в 10 млрд австралийских долларов в 2024–2025 годах, 22,3 млрд — в 2025–2026 годах, а ожидаемый дефицит в текущем финансовом году составляет 31,5 млрд.

Правительство Энтони Албаниза также пытается провести налоговые меры, объявленные в майском бюджете, в частности минимальный 30-процентный налог на доходы от дискреционных трастов. Австралийское налоговое управление планирует консультации с бизнесом по модернизации системы: предварительному заполнению данных о доходах подрядчиков и упрощению правил налогообложения небольших льгот в системе FBT.

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