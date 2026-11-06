В Калифорнии, США, казначей штата Фиона Ма была избрана вице-губернатором во время промежуточных выборов. Она стала первой американкой азиатского происхождения, избранной на вторую по значимости исполнительную должность в штате, сообщает South China Morning Post.

Политическая карьера Ма

60-летняя Ма родилась в Нью-Йорке в семье китайских иммигрантов. Она начала политическую карьеру в Сан-Франциско, где была избрана в Совет наблюдателей города. После этого Ма занимала несколько должностей на уровне штата, а до избрания вице-губернатором была казначеем Калифорнии.

В заявлении для SCMP Ма сказала, что ее победа чествует поколения американцев азиатского происхождения, которые преодолевали барьеры и прокладывали путь последователям. Она также выразила надежду, что этот результат вдохновит молодежь, в частности девушек и детей иммигрантов, мечтать масштабно и упорно работать.

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История семьи в Китае

Происхождение Ма привлекло внимание китайскоязычных СМИ и онлайн-сообществ. По данным китайскоязычных публикаций, ее дедушкой был Ма Чжэнь — генерал-лейтенант армии Китайской Республики, который в 1928 году стал первым мэром Куньмина в провинции Юньнань.

Двое братьев Ма Чжэня также служили генералами. Три брата были известны своим военным вкладом во время японо-китайской войны, а их семью называли семьей с «тремя генералами под одной крышей». Ма рассказывала, что узнала о работе деда мэром Куньмина уже позже, поскольку не встречалась с ним: ее дедушка и бабушка умерли задолго до ее рождения.

По данным китайскоязычных СМИ, в 2023 году Ма вместе с отцом посетила родное место семьи в Куньмине. Она также называла историю переезда родителей в США важной частью собственного политического пути. По ее словам, родители прибыли в страну с 3 тысячами долларов и мечтой и привили ей ценности трудолюбия, образования, настойчивости и помощи другим.

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