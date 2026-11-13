Сборная Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне победила Хорватию со счётом 2:1 в матче Лиги наций. Гарри Кейн реализовал победный пенальти и провёл 126-й матч за национальную команду, превзойдя Питера Шилтона по количеству выступлений за мужскую сборную Англии. Об этом сообщает The Guardian.

Англичане вышли вперёд в середине первого тайма. Кейн получил передачу от Льюиса Холла и отдал диагональный пас на Джуда Беллингема. Тот пробил с лёта выше ворот, после чего защитник Йошко Гвардиол ошибся, позволив Моргану Роджерсу отправить мяч в ворота Доминика Ливаковича с близкого расстояния.

Ошибка в обороне и пенальти Кейна

Незадолго до завершения первого часа игры Хорватия сравняла счёт. После подачи углового Джарелл Куанса попытался головой отдать мяч вратарю Джордану Пикфорду, но не заметил Петра Сучича. Хорватский футболист выставил ногу и забил.

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Вскоре Англия заработала пенальти после борьбы в штрафной площади хорватов во время углового: VAR определил, что Иван Смолчич потянул Куансу за футболку. Кейн пробил по центру ворот, а Ливакович не смог спасти команду. Этот гол стал для форварда 92-м за сборную Англии и 27-м реализованным пенальти.

Шанс в борьбе за первое место

Хорватия имела возможности отыграться в конце матча. Ближе всего к голу был Никола Влашич, который на 82-й минуте после приёма мяча пробил рядом со штангой. Джеймс Гарнер также забил за Англию после выхода на замену, однако гол не засчитали из-за офсайда у Беллингема.

Перед началом игры Кейна чествовали по случаю рекорда: он вышел на поле вместе с четырьмя детьми, а также получил награды от Питера Шилтона, Луки Модрича и принца Уильяма. Победа позволила команде Томаса Тухеля сохранить шанс обойти Испанию и занять первое место в группе в матче в Мадриде.

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