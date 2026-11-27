В Великобритании в Instagram-аккаунте принца и принцессы Уэльских опубликовали фрагмент предстоящего документального фильма Heal: A Princess of Wales Story. В нем принцесса Уэльская Кейт рассказала об опыте лечения рака, назвав путь через онкологическое или другое длительное заболевание одиноким. В то же время она отметила, что люди не преодолевают жизненные испытания в одиночку.

Встреча с группой поддержки

Как сообщает Rolling Stone, во фрагменте Кейт посещает встречу группы поддержки Shine Cancer Support. Она сказала участникам, что для нее важно поделиться собственным опытом, услышать их истории и пообщаться с людьми, прошедшими через схожие обстоятельства.

Принцесса также отметила, что ранее почти не говорила об этом опыте вне круга семьи. По ее словам, болезнь связала ее со многими людьми, которые проходят собственный путь, поэтому этот опыт перестал быть только личным.

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Премьера и три вершины

Фильм покажут на BBC 29 ноября, а на следующий день он выйдет в эфире NBC. В документальной ленте Кейт вспоминает борьбу с раком во время Three Peaks Challenge — восхождения на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса в течение 24 часов. Она прошла это испытание в июне в поддержку Royal Marsden Cancer Charity. Кейт лечилась в больнице Royal Marsden, а средства от дистрибуции фильма также передадут этой благотворительной организации.

О своем диагнозе Кейт сообщила в марте 2024 года после операции на брюшной полости, проведенной в январе. В сентябре 2024 года она заявила о завершении лечения, а в январе 2025 года сообщила, что находится в ремиссии и сосредоточилась на восстановлении.

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