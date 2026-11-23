Кейтеринговая компания Compass из графства Суррей, Великобритания, планирует перенести основной листинг из Лондона в Нью-Йорк. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Financial Times. Компания может объявить о своем намерении уже во вторник вместе с годовыми финансовыми результатами.

Compass входит в индекс FTSE 100 и имеет листинг в Лондоне с 1988 года. Стоимость компании оценивается примерно в 43,6 млрд фунтов стерлингов, или $57 млрд. Ее штаб-квартира расположена в графстве Суррей, а общая численность персонала в мире превышает 600 тыс. человек.

Большая часть прибыли — в Северной Америке

Compass поставляет питание более чем в 2 тыс. школ, академий, колледжей и университетов Великобритании, а также в некоторые больницы Национальной службы здравоохранения и частные офисы. Компания также поставляет готовую еду для сетей Starbucks, Costa и Taco Bell.

В прошлом году около трех четвертей прибыли Compass в размере $3 млрд было получено в Северной Америке. В октябре 2023 года компания изменила валюту финансовой отчетности с фунта стерлингов на доллар США, а в апреле этого года перевела торговлю своими лондонскими акциями в доллары.

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Вторичный листинг в Лондоне

По данным The Telegraph, Compass намерена сохранить вторичный листинг в Лондоне и заявить, что изменения не угрожают ее сотрудникам в Великобритании. The Guardian обратилась в компанию за комментарием.

Потенциальное решение Compass станет очередным переходом крупной компании из Лондона в США. Ранее основные листинги в США перенесли Ashtead, CRH и Flutter Entertainment. AstraZeneca в этом году также напрямую разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, уравняв статус американских и лондонских ценных бумаг.

По данным EY, в первой половине года в Лондоне состоялось лишь семь новых листингов, которые привлекли в общей сложности 577 млн фунтов стерлингов.

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