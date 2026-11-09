В Финляндии агентство социального страхования Kela летом 2023 года отслеживало клики компьютерной мышью примерно 2 тысяч сотрудников, чтобы оценить их производительность. Как сообщает YLE News, проверка охватила от двух до шести предыдущих месяцев работы сотрудников.

Проверка рабочего времени

В Kela заявили, что мониторинг был разовым экспериментом. В то же время многие сотрудники считали его стрессовым. В Kela работают почти 4 тысячи специалистов по обработке заявлений на социальные выплаты, которыми руководят более 300 менеджеров.

По итогам мониторинга десятки сотрудников получили выговоры, предупреждения или были уволены. Одна из сотрудниц рассказала, что в отчетах подробно фиксировалось, когда человек брал дело из очереди, принимал решение или оставлял дело без движения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Увольнения и решение суда

В презентации, подготовленной по итогам проверки 2023 года, руководителям советовали обращать внимание на неожиданные или недостаточно объясненные отсутствия, нежелание сотрудников приходить в офис и статусы Skype, которые длительное время оставались желтыми или красными. В документе также говорилось о длительных перерывах между задачами и выборочном выполнении дел.

Kela сообщала, что выявила рост случаев ненадлежащего использования рабочего времени и на этом основании уволила десять человек в 2024 году. Весной 2026 года Трудовой суд Финляндии признал одно из таких увольнений незаконным: по мнению суда, отчеты мониторинга не давали достоверной картины того, как сотрудник использовал рабочее время.

Читай нас в