Исследователи Кембриджского университета в Великобритании установили, что 19% первичных раковых опухолей и 26% метастатических опухолей имеют изменения ДНК, связанные с таргетными препаратами, уже одобренными как минимум для одного вида рака. Более половины потенциально поддающихся лечению генетических изменений выявили в типах рака, для которых соответствующие лекарства не имеют одобрения или такие изменения не тестируют рутинно, сообщает News-Medical.

Анализ более 17 тысяч опухолей

Команда проанализировала данные полногеномного секвенирования более 17 тысяч опухолей. В выборку вошли 11 тысяч первичных опухолей из британского проекта «100 000 геномов» и шесть тысяч метастатических опухолей из базы данных нидерландского фонда Hartwig Medical Foundation.

Ученые искали изменения, которые можно напрямую связать с терапиями, одобренными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Также они оценивали генетические изменения, для которых препараты еще находятся в разработке или на стадии клинических испытаний.

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Ограничения одобрений по типу рака

Таргетные препараты обычно получают одобрение после испытаний для конкретных типов опухолей. Поэтому лекарство, разрешенное для лечения одного вида рака через определенную молекулярную мишень, нельзя автоматически применять против другого вида рака, даже если в нем присутствует такое же изменение ДНК.

В исследовании вместо поиска только отдельных мутаций применили полногеномное секвенирование для выявления общих паттернов повреждения ДНК. Такой подход, в частности, позволяет выявлять нарушения гомологичной рекомбинации — одного из наиболее точных механизмов восстановления ДНК в клетках.

Старший автор работы, профессор кафедры геномной медицины Кембриджского университета Серена Ник-Зайнал отметила, что не каждый уже одобренный препарат будет пригоден для лечения другого вида рака. По ее словам, результаты указывают на возможные направления новых клинических испытаний. Авторы также подчеркнули необходимость проверить, улучшит ли такой подход результаты лечения пациентов и будет ли полногеномное секвенирование экономически целесообразным. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

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