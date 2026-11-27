В Кембридже в Великобритании исследователи разработали прототип ушного устройства eVRT для людей с головокружением и нарушениями равновесия. Система, напоминающая по форме наушники, должна помогать пациентам проходить вестибулярную реабилитацию дома. Проект получил два гранта на общую сумму £398 701 для дальнейшей разработки устройства, сообщает News-Medical.

Как работает система

eVRT создала команда лаборатории SENSE при кафедре клинических нейронаук Кембриджского университета, которую возглавляет профессор Манохар Бенс. Устройство измеряет показатели равновесия и подключается к приложению, отслеживающему выполнение упражнений. Приложение также позволяет контролировать прогресс пациента, а физиотерапевтам и клиницистам — корректировать лечение.

В материале отмечается, что от головокружения и расстройств равновесия страдают 15–20% взрослого населения. Упражнения для головы, глаз и тела с участием специализированных физиотерапевтов могут помочь, однако такая поддержка после падений доступна лишь примерно в трети трастов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Самостоятельное выполнение вестибулярных упражнений дома без сопровождения часто даёт ограниченный результат.

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Гранты и тестирование дома

Организация UK Research and Innovation выделила £248 783 на подготовку eVRT к производству, в том числе на сертификацию медицинского устройства и оценку путей его поставки на рынки Великобритании, Европы и США. Консультации по производству будет предоставлять компания Wideblue, а коммерциализацию планируют осуществлять через спин-офф-компанию Pinnacle Neuroscience, которая формируется при участии Cambridge Enterprise.

Национальный институт исследований в области здравоохранения и ухода Великобритании предоставил ещё £149 918 в рамках программы NIHR THRIVE. Эти средства предназначены для совместной доработки устройства с пациентами и медицинскими работниками. Работа по гранту будет включать двухнедельное пилотное испытание системы в домах пациентов, а также интервью с пациентами, лицами, осуществляющими уход, и клиническими специалистами по всей Великобритании.

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