Объединенная чемпионка мира в первом среднем весе Шантель Кэмерон 24 декабря в Дубае проведет реванш с бывшей чемпионкой мира Микаэлой Майер. Поединок состоится в андеркарде боксерского вечера, главным событием которого станет бой Джейка Пола с Седриком Думбе, сообщает Sky Sports.

Второй бой за четыре месяца

Кэмерон и американка Майер снова встретятся в ринге через четыре месяца после первого поединка в Бирмингеме. В августе Кэмерон победила Майер единогласным решением судей. Sky Sports назвал этот бой претендентом на звание поединка года.

По словам Кэмерон, спортсменки договорились о реванше еще перед первым боем и выполнили эту договоренность. После поражения Майер заявила, что считает себя победительницей первого поединка, а также сказала, что работала над исправлением ошибок и намерена вернуть чемпионские пояса.

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Программа вечера в Дубае

Генеральный директор Most Valuable Promotions Накиса Бидариан заявил, что Кэмерон будет защищать в реванше три титула. Главным поединком шоу на Coca-Cola Arena станет восьмираундовый профессиональный бой в первом тяжелом весе между Полом и Думбе. Для Пола это будет первый выход в ринг после боя с Энтони Джошуа.

Думбе — двукратный чемпион Glory по кикбоксингу в полусреднем весе. Его рекорд в кикбоксинге составляет 75 побед, семь поражений и одну ничью, при этом 45 побед одержаны нокаутом. В смешанных единоборствах у него рекорд 6-1, а в профессиональном боксе — одна победа: в 2015 году он победил Мохамеда Фодила по очкам.

Также в программе заявлен восьмираундовый бой в легком весе между американским олимпийцем Джамалом Харви, у которого рекорд 5-0 и четыре победы нокаутом, и шотландцем Крейгом Морганом с рекордом 15-1-1.

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