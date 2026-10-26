В Кении генеральный инспектор полиции Дуглас Канджа повысил 85 старших офицеров после того, как Апелляционный суд подтвердил его полномочия набирать, управлять и продвигать по службе сотрудников в форме. Как сообщает Nation Kenya, письма о повышении начали выдавать в пятницу — через несколько часов после решения суда.

Повышение руководителей подразделений

Командующий подразделением общего назначения GSU Джохана Тонуи стал старшим помощником генерального инспектора полиции. Такое же звание получили директор по операциям Национальной полицейской службы Филип Ачола Опийо, директор по операциям Директората уголовных расследований Самсон Киптум, руководитель Национальной академии уголовных расследований Ибрагим Джило, командующий подразделением охраны правительственных зданий Эггре Шамалла и директор подразделения внутренних дел Пол Мумо.

Звание старшего помощника генерального инспектора полиции на одну ступень ниже должности заместителя генерального инспектора. До звания помощника генерального инспектора, в частности, повысили руководителя группы сопровождения президента Уильяма Руто Уильяма Киптоо Саве, командующего дорожным подразделением Стивена Одиамбо Окере, директора отдела расследования убийств Мартина Нюгуто и директора по корпоративным коммуникациям Директората уголовных расследований Джона Кимати Марете.

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Решение суда завершило спор

Коллегия из трех судей Апелляционного суда отклонила апелляции Национальной комиссии полицейской службы и Юридического общества Кении. Суд разъяснил, что полномочия комиссии распространяются на гражданский персонал полицейской службы, тогда как генеральный инспектор имеет независимые полномочия в отношении сотрудников в форме.

Повышение 300 полицейских было приостановлено из-за спора между генеральным инспектором и Национальной комиссией полицейской службы. После решения суда письма о повышении получили 85 старших офицеров, проходивших обучение в полицейских колледжах, а также 215 младших сотрудников — от капралов до старших сержантов. Всего в стране повысили 1 948 полицейских; Национальная полицейская служба ожидает новых назначений в рамках подготовки к всеобщим выборам 2027 года.

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