Власти Кении начали расследование после протестов в лагере Хагадара, входящем в комплекс беженцев Дадааб на северо-востоке Кении. Во время столкновений с силовиками протестующие повредили офисы Департамента по делам беженцев, похитили государственное оборудование и проникли на расположенные рядом предприятия, сообщает Anadolu Agency.

Протесты из-за строительства рынка

Беспорядки начались в субботу утром в лагере Хагадара в округе Гарисса, недалеко от границы с Сомали. Молодые беженцы выступили против планов построить современный рынок на открытом участке. По данным полиции, участники протеста бросали камни в сотрудников служб безопасности, а несколько предприятий были вынуждены приостановить работу.

Департамент по делам беженцев заявил, что его офис и другая инфраструктура были созданы для обслуживания как беженцев, так и местной общины Хагадеры. В ведомстве подчеркнули, что разрушение объектов препятствует предоставлению необходимых услуг и угрожает мирному сосуществованию общин.

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Поиск причастных

Представитель общины Махат Мулид предположил, что к протестам могли подстрекать коммерческие интересы, недовольные проектом, несмотря на предварительные консультации с лидерами беженцев и местных жителей. Власти заявили, что устанавливают причастных, пытаются вернуть похищенное имущество и предотвратить новые беспорядки.

Комплекс Дадааб, основанный в 1991 году для людей, бежавших от гражданской войны в Сомали, насчитывает более 438 тысяч беженцев и лиц, ищущих убежище. По данным Агентства ООН по делам беженцев, почти 97% из них происходят из Сомали, а в Хагадере по состоянию на 31 октября находились более 145 тысяч человек.

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