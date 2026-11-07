В Кении система цифровой идентификации и отслеживания скота ANITRAC работает в семи пилотных округах — Нарок, Китуи, Гарисса, Таита-Тавета, Сиая, Киамбу и Тана-Ривер, — а также на государственных фермах. По словам главного секретаря Государственного департамента развития животноводства Джонатана Муеке, каждому животному присваивают уникальную электронную ушную бирку, связанную с централизованной защищённой базой данных, сообщает Nation Kenya.

Система должна фиксировать владельца животного, места выпаса, вакцинацию, перемещения между округами, а также убой или переработку. Данные доступны через веб-портал и мобильное приложение, которое, по информации Государственного департамента развития животноводства, может работать в районах без интернет-соединения.

Контроль перемещения и болезней

Чиновники рассматривают ANITRAC как замену клеймению скота раскалённым железом. Система предусматривает цифровую передачу права собственности и электронные разрешения на перемещение животных. По мнению Муеке, это должно облегчить поиск украденного скота и урегулирование споров о праве собственности.

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Муеке также заявил, что цифровые записи могут помочь быстрее определять источник вспышек ящура или лихорадки Рифт-Валли, вводить карантинные ограничения и проводить целевую вакцинацию. Он назвал систему частью национальной стратегии One Health.

Правовая база и расширение

По состоянию на июль 2026 года в пилотных округах и на государственных фермах регистрировали крупный рогатый скот. Законопроект об ANITRAC прошёл национальную валидацию, а нормативные акты для системы ещё разрабатываются. Правительство Кении планирует распространить регистрацию на все округа страны и всё поголовье.

По словам Муеке, прослеживаемость может быть важна для экспорта мяса, молока и кожи, поскольку покупатели в Европе, Объединённых Арабских Эмиратах, США, Китае и Саудовской Аравии требуют данные о происхождении продукции, безопасности пищевых продуктов и здоровье животных.

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