В Моло, округ Накуру, Кения, фермерша Вангари Ндунгу построила вторую теплицу для выращивания рассады капусты. Сооружение размером 15 на 30 метров вмещает 3 тысячи кассет и рассчитано на 600 тысяч саженцев. Об этом сообщает Nation Kenya.

От картофеля к рассаде

После окончания Университета Чука в 2018 году Ндунгу три года работала специалисткой по развитию бизнеса в строительных компаниях в Кении и за рубежом. В 2023 году она приобрела сертифицированный посадочный материал картофеля и начала выращивать его на двух акрах земли. В следующем сезоне площадь увеличили до восьми акров, а затем фермерша перешла к выращиванию рассады капусты.

В 2024 году она инвестировала 480 тысяч кенийских шиллингов в первую теплицу длиной 15 метров и шириной восемь метров. Она вмещает 480 кассет с максимальной вместимостью 100 тысяч саженцев. Остальные средства Ндунгу потратила на семена и пустые кассеты, стоимость которых составляла от 85 до 100 кенийских шиллингов за единицу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Уход и продажи

Семена высевают в кассеты с кокосовым субстратом. Перед перемещением в теплицу кассеты на три дня оставляют в затемненном помещении, накрыв мешковиной, чтобы семена прорастали равномерно. В теплице используют сетку для регулирования температуры и цветные ловушки для насекомых, а растения еженедельно обрабатывают от заметных вредителей.

По словам Ндунгу, первая партия была готова к высадке через четыре–шесть недель. Она продавала каждый саженец по два кенийских шиллинга и получила более 100 тысяч шиллингов. Вторая партия оказалась менее успешной из-за кислотности кокосового субстрата. После этого фермерша консультировалась с агрономом по вопросам обработки субстрата, поддержания уровня pH, фертигации и профилактики инфекций.

Ндунгу выращивает сорта Gloria, Victoria и Greenboy и продает рассаду на местных рынках, через Facebook, WhatsApp и Instagram, а также соседним фермерам. Она заявила, что за один производственный цикл в одной теплице ее продажи составляют 400–600 тысяч кенийских шиллингов. Предпринимательница также сообщила о создании более 15 рабочих мест. Среди основных вызовов она назвала производственные расходы и нерегулярные осадки; для обеспечения водой на ферме пробурили три скважины и собирают дождевую воду.

Читай нас в