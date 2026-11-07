Кенийская кандидатка заявила о нападении толпы с мачете — Nation Kenya

В Кении кандидатка на должность представительницы женщин округа Кисуму Линда Огвено заявила, что на нее напала толпа после выступления на похоронах в Ньямасарии. По ее словам, инцидент произошел около 18:00 в День героев, когда она покидала территорию начальной школы Ньямасария, где проходила церемония.

Как сообщает Nation Kenya, Огвено провела на похоронах почти восемь часов. Во время выступления перед присутствующими она выразила поддержку политическому лозунгу Wantam, тогда как несколько других ораторов скандировали Tutam. Кандидатка считает, что ведущий церемонии пытался ее спровоцировать, отдельно призвав повторить ее позицию, прежде чем передать ей микрофон.

Нападение у выхода

После выступления Огвено решила уйти, поскольку прибыла на церемонию пешком и без автомобиля. У выхода она остановилась поговорить с молодым человеком из своего района, когда увидела группу людей, бежавших в ее сторону.

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По словам кандидатки, ее повалили на землю, а часть присутствующих пыталась остановить нападение и оттащить ее обратно к месту церемонии. Она также заявила, что нападавшие пытались отобрать ее сумку и били ее. Огвено вспомнила, что слышала вопросы о том, зачем она пришла поддержать Wantam, а также видела мачете в руках людей из толпы.

Заявления о политическом давлении

Огвено связывает этот случай с враждебной, по ее мнению, атмосферой политической конкуренции в округе Кисуму. Она утверждает, что молодые люди часто ожидают денег от политиков на публичных собраниях, а отказ может вызвать агрессию. Кандидатка возлагает ответственность за распространение такой практики на «элитных политиков».

После инцидента Огвено начала заранее продумывать маршруты выхода с публичных мероприятий, организовывать транспорт и обращаться за помощью к местным знакомым. Она также заявила, что намерена продолжать политическую деятельность, в частности выступать за противодействие коррупции в образовании, поддержку пострадавших от гендерно обусловленного насилия и создание возможностей трудоустройства для молодежи.

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