Кенийскую чемпионку мира по марафону Перес Джепчирчир дисквалифицировали на три года за использование запрещённого EPO. О решении Подразделения по обеспечению честности в лёгкой атлетике сообщило Channel NewsAsia.

Нарушения антидопинговых правил

Подразделение по обеспечению честности в лёгкой атлетике заявило, что спортсменка признала нарушения антидопинговых правил. Они касаются наличия в её пробе запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров.

Джепчирчир также признала нарушение, связанное с использованием или попыткой использования запрещённого вещества либо метода. Это положение правил охватывает как фактическое применение запрещённых средств, так и попытку их использовать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трёхлетняя дисквалификация

По данным подразделения, EPO в сообщении названо запрещённым средством для стимуляции кроветворения. AIU сообщило о трёхлетней дисквалификации в четверг, 19 ноября.

В материале Джепчирчир названа чемпионкой мира по марафону. CNA опубликовало эту информацию со ссылкой на сообщение антидопингового органа.

Читай нас в