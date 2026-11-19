Кенийскую марафонку Перес Джепчирчир дисквалифицировали на три года — Channel NewsAsia
Кенийскую чемпионку мира по марафону Перес Джепчирчир дисквалифицировали на три года за использование запрещённого EPO. О решении Подразделения по обеспечению честности в лёгкой атлетике сообщило Channel NewsAsia.
Нарушения антидопинговых правил
Подразделение по обеспечению честности в лёгкой атлетике заявило, что спортсменка признала нарушения антидопинговых правил. Они касаются наличия в её пробе запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров.
Джепчирчир также признала нарушение, связанное с использованием или попыткой использования запрещённого вещества либо метода. Это положение правил охватывает как фактическое применение запрещённых средств, так и попытку их использовать.
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Трёхлетняя дисквалификация
По данным подразделения, EPO в сообщении названо запрещённым средством для стимуляции кроветворения. AIU сообщило о трёхлетней дисквалификации в четверг, 19 ноября.
В материале Джепчирчир названа чемпионкой мира по марафону. CNA опубликовало эту информацию со ссылкой на сообщение антидопингового органа.