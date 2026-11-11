Девять членов семьи Кеннеди подали в США иск против администрации президента Дональда Трампа. Они просят федеральный суд заблокировать строительство позолоченной триумфальной арки, которая, по их словам, будет отбрасывать тень на могилы их родственников на Арлингтонском национальном кладбище и изменит восприятие мемориала.

Как сообщает The Guardian, проект предусматривает арку высотой 250 футов, увенчанную крылатой фигурой, напоминающей Статую Свободы. В иске отмечается, что сооружение перекроет открытый обзор мемориальных захоронений Кеннеди и может навсегда уменьшить значение этих мемориалов.

Аргументы семьи

Рори Кеннеди и Максвелл Кеннеди, выступившие от имени семьи, заявили, что высокая арка отбрасывала бы тень на могилы их родителей и дядей, а также на захоронения других американцев, служивших стране. Они назвали иск попыткой защитить священные места, принадлежащие американскому народу.

На Арлингтонском национальном кладбище похоронены президент Джон Ф. Кеннеди, сенатор Эдвард Кеннеди, а также Роберт и Этель Кеннеди. Истцы считают, что администрация Трампа нарушила законы и процедуры, установленные Конгрессом для защиты национального мемориала.

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Судебные ограничения

В иске также утверждается, что Служба национальных парков и Министерство внутренних дел США разрешили строительство без необходимого одобрения Конгресса. Семья просит суд отменить это разрешение и запретить строительные работы.

Арка, созданная по образцу парижской Триумфальной арки, уже стала предметом другого судебного спора. 6 ноября федеральный судья Таня Чуткан на 14 дней запретила администрации Трампа начинать строительные работы. Министерство юстиции США ранее заявляло, что арка не будет завершена до окончания второго президентского срока Трампа.

Истцы также заявили, что сооружение перекроет обзор между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским домом, которые, по их утверждению, были спроектированы лицом друг к другу как символ национального воссоединения после Гражданской войны.

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