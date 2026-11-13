В США сотрудникам Белого дома придется получать предварительное согласование Офиса юрисконсульта Белого дома для отдельных встреч с зарегистрированными лоббистами. Такой порядок глава аппарата Белого дома Стивен Миллер установил в меморандуме, сообщает The Hill.

Каких встреч касается требование

Новый порядок распространяется на встречи на территории комплекса Белого дома с зарегистрированными лоббистами, касающиеся государственной политики. Представитель Белого дома сообщил изданию, что меморандум разослали накануне, а процедура является «гораздо более строгой», чем раньше.

В документе также указано, что Офис по связям с общественностью Белого дома (OPL) и далее будет основным контактным пунктом для взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами.

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Изменения в аппарате Белого дома

По данным издания, Миллера назначили главой аппарата Белого дома в пятницу после промежуточных выборов. Он сменил Сьюзи Уайлз, которую некоторые чиновники администрации критиковали из-за ее связей с лоббистскими группами.

Бывший старший советник Министерства здравоохранения и социальных служб Калли Минс заявлял, что Уайлз и ее бывший заместитель Джеймс Блэр якобы тормозили инициативу Make American Healthy Again, отдавая предпочтение корпоративным донорам. Белый дом отверг эти обвинения, заявив, что администрация не позволяла и не позволит внешним группам влиять на политические решения.

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