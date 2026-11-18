В Германии глава Volkswagen Оливер Блуме накануне тарифных переговоров с профсоюзом IG Metall защитил жёсткий курс сокращения расходов. Переговоры между работодателем и профсоюзом должны начаться на следующей неделе в Эмдене. Блуме заявил, что концерн находится в сложной экономической ситуации, а договорённости в рамках тарифного раунда должны помочь сохранить больше рабочих мест в Германии, сообщает Tagesschau.

Высокие расходы и неопределённая загрузка

По словам Блуме, расходы на оплату труда на немецких заводах Volkswagen в европейском сравнении более чем вдвое выше. В то же время представители работников подчёркивают, что персонал уже внёс свой вклад в экономию во время тарифного соглашения 2024 года. Они также отмечают, что расходы на зарплаты составляют лишь 10–15% общих расходов концерна.

Глава Volkswagen ответил, что экономить необходимо по всем направлениям. Среди факторов, изменивших условия работы компании, он назвал пошлины США, усиление конкуренции в Китае, а также глобальные кризисы и конфликты, вызвавшие рост расходов.

Блуме сказал, что для заводов Volkswagen в Ганновере, Эмдене и Цвиккау, а также предприятия Audi в Неккарзульме пока нет гарантированной экономически обоснованной загрузки на 2030-е годы. По его словам, бренды Volkswagen и Audi ищут решения для этих площадок. Одним из возможных вариантов для завода в Оснабрюке остаётся работа для оборонной промышленности, однако концерн не будет производить системы вооружения. Речь идёт о военном транспорте и оборонных системах.

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Инвестиции и завод Audi в США

В ближайшие годы Volkswagen планирует инвестировать в мире 135 млрд евро. Многие сотрудники опасаются, что значительную часть средств концерн направит за пределы Германии: в частности, на модернизацию предприятий в Испании и Португалии для производства компактных электромобилей, а также на планируемый завод Audi в США стоимостью около 4 млрд евро.

Блуме заверил, что Германия остаётся одним из ключевых направлений инвестиций Volkswagen, хотя компания тщательно оценивает каждую трату. В Вольфсбурге концерн уже отменил запланированную многомиллиардную инвестицию, связанную с переходом на электромобили, в том числе отказался от нового производственного метода с использованием крупных литых деталей.

Блуме также признал негативную реакцию немецких СМИ на участие главы Audi Гернота Дёлльнера в предвыборном мероприятии Дональда Трампа. Он объяснил, что при строительстве заводов компаниям приходится взаимодействовать с местными властями. План строительства завода Audi в США ещё должен получить одобрение наблюдательного совета.

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