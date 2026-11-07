В Сан-Паулу, Бразилия, глава Ferrari Фредерик Вассёр провёл встречу с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером после их инцидента на первом круге Гран-при Мексики. Он напомнил гонщикам, что интересы команды должны быть для них приоритетом перед Гран-при Сан-Паулу.

Разговор после Мексики

Как сообщает Sky Sports, разговор состоялся в четверг вечером на автодроме «Интерлагос». Вассёр отметил, что встреча прошла хорошо: участники смогли прояснить свои позиции, после чего команда сосредоточилась на следующей гонке.

На первом круге гонки в Мехико оба болида Ferrari выехали за пределы трассы в четвёртом повороте, борясь за лидерство. По оценке издания, этот эпизод открыл возможность для победы пилоту Red Bull Максу Ферстаппену. После гонки Хэмилтон критиковал Леклера и говорил о необходимости чётче определить правила борьбы между напарниками, чтобы избегать таких ситуаций в дальнейшем.

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Команда выше личного соперничества

Вассёр сказал, что между двумя конкурентоспособными гонщиками накопилось некоторое раздражение, поскольку они регулярно стартуют рядом. В то же время главный принцип Ferrari, по его словам, не изменился: пилоты должны уважать друг друга, бренд, команду и её сотрудников на базе и на трассе.

Глава Ferrari признал, что в Мексике команда потерпела коллективную неудачу, поскольку её гонщики ехали первыми и вторыми, но не выиграли гонку. Он добавил, что соперничество двух быстрых и опытных пилотов имеет как положительные, так и сложные стороны, однако команда готова управлять такими моментами.

Перед четырьмя заключительными гонками сезона Хэмилтон, занимающий третье место в личном зачёте, опережает Леклера на 14 очков. В квалификациях Леклер ведёт со счётом 10:9, тогда как в результатах гонок с таким же счётом впереди Хэмилтон.

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