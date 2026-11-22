На Гран-при Лас-Вегаса руководитель Ferrari Фредерик Вассёр раскритиковал Шарля Леклера после его столкновения с напарником Льюисом Хэмилтоном. Инцидент произошёл за 12 кругов до финиша, когда пилоты Ferrari боролись за шестое место.

Штраф для Леклера

После контакта Хэмилтона развернуло, и он опустился на 10-е место. Стюарды признали Леклера виновным и назначили ему штраф в 10 секунд. В результате Леклер был классифицирован 10-м, а Хэмилтон финишировал седьмым, сообщает Sky Sports.

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Реакция руководителя команды

По словам Вассёра, команда просила Леклера не предпринимать обгон. Он объяснил, что при таких обстоятельствах пилоты должны были сосредоточиться на собственной гонке, а не рисковать тем, что их обгонят другие.

Глава Ferrari заявил, что Леклер допустил ошибку, которая дорого обошлась команде, и назвал произошедшее неприемлемым. Вассёр напомнил, что после эпизода между гонщиками в Мехико, который лишил Ferrari вероятной победы, с ними уже обсуждали приоритет интересов команды. В Лас-Вегасе оба пилота Ferrari выбыли во втором сегменте квалификации.

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