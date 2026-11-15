В Израиле директор медицинского центра «Шеба» профессор Ицхак Крайс отозвал свою кандидатуру на должность генерального директора Министерства здравоохранения. Причиной стала невозможность урегулировать потенциальный конфликт интересов в приемлемые сроки, сообщает Jerusalem Post.

Временное предложение министра

На прошлой неделе министр здравоохранения Хаим Кац попросил Крайса временно возглавить ведомство, одновременно оставаясь руководителем медицинского центра «Шеба». Крайс согласился, сославшись на ответственность перед системой здравоохранения Израиля и готовность взять на себя эту роль в чувствительный для национальной безопасности период.

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Конфликт интересов

Возможное совмещение должностей вызвало обеспокоенность и критику среди представителей сферы здравоохранения. Речь шла о перспективе одновременного руководства больницей и министерством, которое осуществляет надзор за этим учреждением.

После оценки юридических и административных аспектов такого совмещения Крайс решил отозвать кандидатуру и остаться во главе «Шебы». Кац поблагодарил его за готовность временно взять на себя руководство министерством и отметил, что уважает это решение.

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