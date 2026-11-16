После Гран-при Сан-Паулу в Бразилии руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил, что команда может отдать приоритет Джорджу Расселлу в последних трёх гонках сезона, чтобы помочь британцу занять второе место в личном зачёте Формулы-1. Расселл идёт третьим, уступая Максу Ферстаппену из Red Bull 17 очков и опережая Льюиса Хэмилтона из Ferrari на один балл.

Борьба за второе место

Как сообщает Sky Sports News, Mercedes уже гарантировала себе оба титула сезона. Кими Антонелли стал чемпионом мира на этапе в Мексике, а команда завоевала Кубок конструкторов неделей позже в Бразилии.

Вольфф отметил, что Mercedes хочет, чтобы Расселл набрал максимально возможное количество очков и, надеется, завершил чемпионат вторым. По его словам, команде ещё предстоит определиться со своими действиями, однако возможен вариант полной поддержки пилота.

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Перед тремя заключительными этапами у Ферстаппена 279 очков, у Расселла — 262, у Хэмилтона — 261. Далее в таблице располагаются Шарль Леклер с 249 баллами и Ландо Норрис с 246.

Оценка сезона и подготовка к 2027 году

После победы на Гран-при Азербайджана в сентябре Расселл провёл сложную серию гонок и потерял место в топ-2 личного зачёта. Вольфф убеждён, что 28-летний гонщик сможет восстановиться в следующем году, отметив, что сложные периоды являются частью развития сильнейших спортсменов.

Глава Mercedes также считает, что борьба за титулы в 2027 году будет сложнее. Он указал на усиление конкуренции между Mercedes, Ferrari, McLaren и Red Bull и подчеркнул, что команда использует последние гонки для поиска возможностей усовершенствовать болид и силовую установку в следующем сезоне.

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