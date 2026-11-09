В Бразилии руководитель команды Mercedes Тото Вольфф призвал не сравнивать итальянского гонщика Кими Антонелли с трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной. В то же время, как сообщает TimesLIVE, члены семьи Сенны в шутку назвали 20-летнего пилота потенциальным «Сенниньей» — «маленьким Сенной».

Вольфф против преждевременных сравнений

Вольфф подчеркнул, что Сенна является выдающейся фигурой автоспорта и как человек, и как гонщик. По его словам, такие сравнения создают чрезмерное давление на 20-летнего спортсмена, поэтому он не хочет сопоставлять Антонелли с бразильцем на этом этапе карьеры.

Глава Mercedes также тепло отозвался об отношении семьи Сенны к итальянцу. Он отметил, что близкие легендарного гонщика увидели в Антонелли определённое сходство с Сенной, но считают, что молодому пилоту ещё нужно развиваться.

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Уикенд в Интерлагосе

Накануне Гран-при Сан-Паулу Антонелли встречался с членами семьи Сенны, сидел в кокпите Lotus 1986 года, на котором выступал трёхкратный чемпион мира, а также посетил его могилу. Сам итальянец ранее называл Сенну героем детства, отмечая его преданность делу, страсть и эмпатию.

На прошлой неделе Антонелли оформил титул чемпиона мира Формулы-1 в Мексике и стал самым молодым чемпионом мира в истории серии. В гонке в Сан-Паулу он стартовал вторым, вышел в лидеры, но позднее развернулся в первом повороте Senna S и финишировал пятым. Победу одержал гонщик McLaren Ландо Норрис, а Mercedes завоевала титул в Кубке конструкторов.

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