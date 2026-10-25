Глава совета Хисбы нигерийского штата Кано Амину Даурава заявил, что не будет проводить агитацию за какого-либо политика во время всеобщих выборов 2027 года. Соответствующую публикацию он разместил в субботу на странице в Facebook, сообщает Premium Times.

Реакция на критику

Заявление прозвучало на фоне критики из-за включения Даурава в консультативный комитет избирательной кампании партии Конгресс всех прогрессивных сил (APC) в штате Кано. В список религиозных деятелей в комитете также включили Абдуллахи Салеха Пакистана — бывшего председателя Национальной комиссии Нигерии по хаджу.

В публикации на языке хауса Даурава дистанцировался от политической деятельности, отметив, что он не политик и не будет агитировать ни за кого. Он выразил пожелание, чтобы победу одержал человек, который будет справедливым, будет сочувствовать бедным, защищать их права и работать над облегчением их жизни.

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Глава совета Хисбы также пожелал стране честных, надежных и богобоязненных лидеров, которые будут ставить интересы людей выше личных. При этом он прямо не прокомментировал ни свое включение в консультативный комитет APC, ни работу в правительстве губернатора Аббы Кабира Юсуфа, которое источник называет правительством под руководством APC.

Разногласия среди духовенства

Часть исламских религиозных деятелей на севере Нигерии публично поддержала переизбрание президента Болы Тинубу. В августе более 500 исламских ученых и духовных деятелей с севера страны поддержали его после встречи с губернаторами от APC и другими политическими деятелями.

В то же время в октябре более тысячи духовных деятелей платформы Ko Da Naka в сотрудничестве с Образовательным фондом AFAQ призвали Тинубу пересмотреть намерение баллотироваться на второй срок. Они сослались на проблемы безопасности, экономические трудности и отъезд из страны квалифицированных специалистов.

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