Глава групповых операций и технологий сингапурского банка OCBC Правин Райна заявил, что кибератаки против банков — это вопрос времени, а не того, произойдут ли они вообще. Финансовым учреждениям следует сосредоточиться не только на предотвращении атак, но и на быстром обнаружении инцидентов, их локализации и восстановлении систем, сообщает Fortune.

С сентября финансовый сектор Южной Кореи столкнулся с серией кибератак: регуляторы зафиксировали 40 инцидентов в 37 компаниях, включая банки, брокерские и страховые фирмы, сберегательные банки и криптовалютные биржи. Исследователи связали сентябрьские атаки с Artex — инструментом на основе ИИ, который автоматизировал проникновение в системы.

Защита с помощью ИИ

По словам Райны, OCBC использует ИИ для киберзащиты, поскольку люди не способны реагировать на атаки агентного искусственного интеллекта с той же скоростью. Банк создает защитный ИИ-слой вокруг своих систем и регулярно проводит учения red teaming, в ходе которых специальная группа имитирует действия реальных злоумышленников.

Команда OCBC также проводит обучение с другими участниками отрасли и поддерживает программу bug bounty. Этичные хакеры могут сообщать об обнаруженных проблемах безопасности и получать за это вознаграждение.

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Собственные разработки и квантовая безопасность

Райна работает в OCBC с 2008 года. В том же году небольшая команда банка создала приложение для iPhone, ставшее первым цифровым банковским приложением, запущенным одним из трех местных банков Сингапура — OCBC, DBS и UOB. Сейчас технологическая команда банка насчитывает примерно 600–700 сотрудников и преимущественно разрабатывает продукты собственными силами.

В июле OCBC запустил приложение Avatar Banking с виртуальными менеджерами, доступными круглосуточно для клиентов частного банкинга. Бета-версию сначала предложили 50 клиентам, а к первому кварталу 2027 года банк планирует подключить к платформе всех клиентов этого направления.

Отдельно OCBC готовится к рискам квантовых вычислений, которые могут взламывать традиционное шифрование. Банк обучил более 100 сотрудников основам квантовых технологий и проводит пилотные проекты с университетами и компанией ST Engineering.

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