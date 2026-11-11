Руководитель команды Williams Джеймс Воулз назвал слабые результаты коллектива в сезоне Формулы-1 2026 года временным спадом. Как сообщает Sky Sports, он также признал, что после успешного предыдущего сезона команда несколько слишком увлеклась собственными достижениями.

Падение результатов Williams

Williams заняла пятое место в Кубке конструкторов 2025 года — это был ее лучший результат с 2017 года. Однако после масштабных изменений технического регламента Формулы-1, предусматривавших появление новых силовых установок и шасси, команда потеряла позиции.

За три этапа до завершения сезона 2026 года Williams занимала девятое место среди 11 команд и имела 12 очков. Для сравнения, предыдущий сезон она завершила со 137 очками. По данным издания, результатами команды были очень разочарованы ее пилоты Карлос Сайнс и Алекс Албон.

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Изменения внутри команды

В подкасте The Fast and the Curious Воулз заявил, что неудачи будут случаться на пути развития команды. Он считает, что нынешний период был полезным, поскольку Williams уже осуществила значительные внутренние изменения, необходимые для следующих шагов вперед.

По словам руководителя Williams, при относительно стабильном регламенте команда способна создать довольно неплохой болид, однако изменения правил всегда выявляют слабые места. Воулз также сказал, что не ощущает давления из-за спекуляций относительно его должности, а совет директоров поддерживает команду в преодолении трудностей.

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