Руководители школ во Франции в пятницу, 14 ноября, собрались на акциях, чтобы выразить недовольство угрозами и насилием, которые, по их словам, стали невыносимыми. По данным France 24, они призвали правительство обеспечить им защиту.

Почти два месяца ученических протестов

Собрания руководителей школ состоялись после почти двух месяцев ученических протестов. Участники этих протестов блокировали лицеи по всей Франции.

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Педагоги говорят об истощении

Многие педагоги поддерживают учеников, однако одновременно сообщают об истощении и чувстве изоляции. Издание отмечает, что на фоне протестов усилилось насилие.

Участники акций связали необходимость защиты с насилием, усилившимся во время длительных протестов, а также с трудностями, с которыми, по их словам, сталкиваются работники школ.

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