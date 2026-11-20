В США клиническое исследование с участием 42 взрослых с ожирением, преддиабетом и жировой болезнью печени показало, что кетогенная диета за четыре–пять месяцев уменьшила содержание жира в печени в среднем на 67%. В группах средиземноморского и низкожирового рациона этот показатель снизился на 45%, хотя участники всех трех групп потеряли примерно по 10% первоначальной массы тела, сообщает ScienceDaily.

Сравнили три рациона

Участников случайным образом распределили между кетогенной, средиземноморской и низкожировой диетами с акцентом на растительные продукты. Исследовательская команда обеспечивала их всеми блюдами, а также проводила еженедельные консультации с диетологом.

В кетогенной группе на углеводы приходилось 4% суточной калорийности, а на жиры — 73%. В средиземноморской группе эти доли составляли соответственно 50% и 35%, а в низкожировой — 70% и 15%. Калорийность рационов корректировали индивидуально, чтобы все участники достигли сопоставимой потери веса.

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Изменения показателей преддиабета

В конце вмешательства во всех группах наблюдалось уменьшение жировой массы тела и улучшение чувствительности к инсулину. В то же время около половины участников кетогенной группы больше не соответствовали критериям преддиабета. Такой результат зафиксировали у 29% участников средиземноморской группы и у 7% тех, кто придерживался низкожирового растительного рациона.

В кетогенной группе также наблюдали наибольшее повышение уровня глюкагона и наибольшее снижение уровня инсулина. По словам первого автора исследования Макса Петерсена из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, у ее участников не выявили повышения уровня жиров в крови или холестерина, несмотря на наибольшую долю жиров в рационе.

Результаты опубликовали в журнале Cell Metabolism. Авторы отметили, что исследование было небольшим и длилось лишь четыре–пять месяцев, поэтому для оценки продолжительности эффектов необходимы более масштабные и длительные исследования.

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