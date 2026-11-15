Австралийская партия One Nation объявила Кэтрин Девс одной из четырех кандидаток в Законодательный совет — верхнюю палату парламента штата Новый Южный Уэльс. Выборы в штате запланированы на 13 марта. По данным The Guardian, Девс ранее была кандидаткой от Либеральной партии на федеральных выборах.

Другие кандидаты партии

Вместе с Девс One Nation представила Арнона Визера — строителя из региона Хантер, который работает сотрудником избирательного офиса сенатора Шона Белла. Также партия назвала кандидатами фермерку, учительницу и мать восьмерых детей из Даббо Манти Стил и спасателя на воде с южного побережья штата Дэниела Хилла.

Лидер One Nation в Новом Южном Уэльсе Майк Ньюман назвал кандидатов «людьми из реальной жизни», а не профессиональными политиками. Пока партия объявила только одного кандидата в нижнюю палату парламента штата — самого Ньюмана в округе Сесснок. В то же время он заявил, что One Nation планирует выдвинуть кандидатов во всех 93 округах нижней палаты.

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Политическое прошлое Девс

В 2022 году бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выбрал Девс кандидаткой от Либеральной партии в федеральном округе Уорринга. Ее кампания сопровождалась спорами, в том числе после того, как она сравнила антитрансгендерный активизм с противодействием Холокосту.

Девс сообщила, что присоединилась к One Nation в сентябре. Она заявила, что ее беспокоит рост стоимости топлива, жилья и энергии, а также раскритиковала политику разнообразия, равенства и инклюзивности и курс на нулевые выбросы. В случае избрания Девс планирует добиваться изменений в законах штата о дискриминации, языке ненависти, подстрекательстве к ненависти и свидетельствах о рождении.

По информации издания, One Nation требовала от кандидатов на выборах в штате подписывать соглашения о неразглашении, запрещающие им обсуждать возможное выдвижение со СМИ.

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