Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae впервые выполнил полет в строю вместе с самолетами Военно-воздушных сил США над Желтым морем. В совместном полете в прошлую пятницу принял участие KF-21 из состава 156-й истребительной эскадрильи 16-го истребительного крыла, сообщает Korea Herald.

Самолеты двух стран

Американская сторона задействовала высотный разведывательный самолет U-2S Dragon Lady, а также истребители F-35 и F-16. ВВС Южной Кореи, помимо KF-21, использовали F-35, F-15K и FA-50.

Полет состоялся перед началом совместных южнокорейско-американских воздушных учений Freedom Flag, которые проводят дважды в год для усиления совместимости сил союзников.

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Подготовка к Freedom Flag

Представитель ВВС Южной Кореи заявил, что совместный полет должен был дать KF-21 опыт перед учениями Freedom Flag. Седьмые воздушные силы США назвали мероприятие Friendship Flight демонстрацией совместимости и боевой готовности американских и южнокорейских военно-воздушных сил на Корейском полуострове.

Южная Корея завершила разработку KF-21 в июле. Проект, начатый в 2015 году, должен был заменить устаревший парк американских самолетов F-4 и F-5 в составе ее ВВС. Первый серийный KF-21 был назначен в 16-е истребительное крыло в прошлом месяце. К середине или концу 2027 года страна планирует развернуть больше таких самолетов, а к началу 2030 года — более 100 KF-21.

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