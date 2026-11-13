В Израиле движение Хабад-Любавич дистанцировалось от раввина Гедалии Аксельрода, бывшего главы раввинского суда Хайфы, после появления его рукописного галахического письма. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Haaretz, в письме Аксельрод заявил, что еврейские политики, сотрудничающие с арабскими партиями, подпадают под действие принципа «дин родеф».

Содержание письма раввина

По данным Haaretz, Аксельрод утверждал, что такое сотрудничество представляет опасность для народа Израиля на Святой земле и во всем мире. Он имел в виду, в частности, приглашение арабских партий в правительственную коалицию или опору на их поддержку вне коалиции.

В материале отмечается, что принцип «дин родеф» в еврейском праве касается преследователя и допускает применение смертельной силы для спасения преследуемого человека. Игаль Амир ссылался на этот принцип, оправдывая убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году. Перед убийством экстремистские раввины заявляли, что переговоры Рабина по соглашениям в Осло подвергали евреев опасности.

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Призывы к расследованию

Группа бывших руководителей израильских служб безопасности и военных призвала полицию расследовать действия Аксельрода по подозрению в подстрекательстве к убийству. В письме главе следственно-разведывательного подразделения полиции Боазу Балету они попросили вызвать раввина на допрос и предупредили о риске нового политического убийства.

Представитель Хабад-Любавич в Израиле раввин Шими Сегал заявил, что официальные религиозные решения движения принимает только его раввинский суд. По его словам, Аксельрод не входит в этот суд, не имеет руководящей роли в движении, а письмо отражает его личную позицию. Депутат Офер Кассиф также призвал государственного прокурора Амита Исмана начать уголовное расследование.

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