Администрация пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва планирует создать антитеррористические суды в формате faceless, что должно усилить защиту участников процессов по делам о терроризме. О запланированных мерах чиновники сообщили во время телевизионного брифинга, передает Dawn.

Защита участников процесса

На брифинге присутствовал губернатор Хайбер-Пахтунхвы Фейсал Карим Кунди. Один из чиновников заявил, что свидетели по делам о терроризме боятся выступать.

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По его словам, администрация недавно направила поправку о создании таких антитеррористических судов. Чиновник отметил, что этот механизм должен обеспечить защиту не только свидетелей, но и прокуроров и судей.

Расходы на безопасность

Администрация также планирует в течение года направить 70 млрд пакистанских рупий на Контртеррористический департамент и полицию. Эти средства должны быть использованы для наращивания возможностей ведомств в борьбе с терроризмом.

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