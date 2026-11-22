ХАМАС запросил срочную встречу после гибели трех гуманитарных работников в Газе — Anadolu Agency
ХАМАС запросил созыв срочной встречи посредников и гарантов перемирия в секторе Газа, Палестина, после удара, который Anadolu Agency описало как израильский. По данным агентства, в результате удара погибли трое работников пункта раздачи еды, доставлявших продовольствие перемещенным палестинцам.
Удар по автомобилю с едой
По данным официального палестинского агентства Wafa, около полудня удар пришелся по автомобилю, доставлявшему еду, в районе Тель-эль-Хава на юго-западе города Газа. Помимо трех погибших, есть раненые.
ХАМАС призвал посредников оказывать давление на Израиль, чтобы тот выполнял обязательства по соглашению о прекращении огня и защищал гражданских лиц и гуманитарных работников.
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Требования группировки
Группировка также потребовала беспрепятственного допуска продовольствия и гуманитарных грузов в сектор Газа. ХАМАС обвинил Израиль в нацеливании на гуманитарные операции и использовании голода и гуманитарной помощи для принуждения палестинцев, призвав к конкретным действиям, а не только к осуждению.
По сообщению агентства, в пятницу группировка уже призывала посредников вмешаться после атак, которые она связала с Израилем. По данным ХАМАС, тогда погибли семеро палестинцев, а также были разрушены дома.
По последним данным Министерства здравоохранения Газы, по состоянию на четверг с момента подписания перемирия в октябре 2025 года в результате израильских нарушений режима прекращения огня погибли 1662 палестинца, еще 6007 получили ранения.