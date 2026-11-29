В Палестине, в секторе Газа, ХАМАС заявил, что Совет мира не смог добиться от Израиля разрешения на въезд палестинского технократического комитета. Представитель группировки Хазем Кассем назвал это проявлением слабости Совета мира, сообщает Anadolu Agency.

Комитет находится в Каире

По словам Кассема, комитет во главе с Али Шаатом уже несколько месяцев находится в Каире. Он призвал членов комитета публично объяснить, что именно мешает им начать работу в секторе Газа.

Представитель ХАМАС также призвал все стороны содействовать въезду комитета в анклав, чтобы он мог начать работы по оказанию помощи и восстановлению. Группировка повторила заявление о готовности передать все управленческие полномочия.

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Задержки в реализации плана

20 ноября газета Yedioth Ahronoth опубликовала документ Совета мира, в котором говорилось, что Израиль рискует стать препятствием для мирного плана, если не предпримет шагов в ответ на обязательства, взятые ХАМАС. В июле палестинская группировка согласилась на дорожную карту передачи властных полномочий Национальному комитету по управлению Газой и разоружения.

9 ноября Совет мира заявил, что задержки Израиля с согласованием ввоза гуманитарных грузов и выполнением обязательств по Шарм-эш-Шейхскому гуманитарному протоколу ухудшили гуманитарный кризис в Газе.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС, заключенное в октябре 2025 года в рамках поддержанного США плана, до сих пор не реализовано полностью. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия соглашения из-за нарушений перемирия со стороны Израиля погибли 1705 палестинцев, еще 6163 получили ранения. Anadolu Agency также сообщает, что Израиль контролирует 70% территории сектора Газа.

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