ХАМАС заявил, что Изз ад-Дин аль-Хайя, сын лидера группировки Халиля аль-Хайи, вместе с семьей выжил после утреннего израильского авиаудара по жилой квартире в городе Газа, Палестина. По словам высокопоставленного представителя ХАМАС Басема Наима, в результате атаки несколько человек получили ранения, в том числе невестка Изз ад-Дина аль-Хайи; погибших, по его данным, нет.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Reuters. Израильские военные сразу не прокомментировали заявление группировки. ХАМАС заявил, что целью была жилая квартира, и связал удар с угрозами министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес Халиля аль-Хайи. Группировка также обвинила Израиль в попытке подорвать соглашение о прекращении огня 2025 года.

Семья лидера ХАМАС

Басем Наим назвал Изз ад-Дина аль-Хайю, родившегося в 1997 году, последним живым сыном Халиля аль-Хайи. По его словам, еще четверо сыновей лидера ХАМАС погибли от действий израильских сил. Наим также сообщил, что после пятничного удара выжила семья одного из его погибших сыновей.

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Изз ад-Дин аль-Хайя является братом-близнецом Хаммама Халиля аль-Хайи, который, по данным Наима, погиб во время израильского удара 2025 года по лидерам ХАМАС в Катаре. Сам Халиль аль-Хайя, которого в июле назначили общим лидером ХАМАС, тогда избежал покушения.

Другие удары в секторе Газа

Палестинские медики сообщили, что в результате двух других израильских ударов в пятницу погибли пятеро палестинцев. В Рафахе, по данным медицинских источников, погибли три человека, еще двое получили ранения. Представитель израильской армии заявил, что военные атаковали трех боевиков, не приведя подробностей.

Еще два человека погибли в городе Газа. Палестинские медики сообщили, что они работали охранниками в офисе организации «Врачи без границ». Организация подтвердила, что мужчины были ее охранниками, и призвала привлечь виновных в атаке к ответственности. Израильские военные признали, что погибшие работали в организации, но заявили, что они были боевиками ХАМАС, выдававшими себя за гуманитарных работников.

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