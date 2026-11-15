Лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя призвал к международной экстренной кампании по оказанию помощи жителям Газы, Палестина, где сильные дожди затопили лагеря перемещенных лиц и повредили тысячи временных убежищ. Как сообщает Anadolu Agency, по данным ХАМАС, в письмах арабским и мусульманским странам аль-Хайя просил обеспечить доставку на территорию палаток, средств обогрева, топлива и оборудования для ремонта канализационных и дренажных сетей.

Требования относительно гуманитарного доступа

Аль-Хайя заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшается из-за ограничений Израиля на ввоз помощи и материалов для восстановления, а также из-за разрушения жилья и важной инфраструктуры. Он призвал усилить международное давление на Израиль для полного выполнения соглашения о прекращении огня, в частности полного вывода из Газы и соблюдения гуманитарного протокола, подписанного в Шарм-эль-Шейхе.

Лидер ХАМАС также потребовал беспрепятственного доступа для учреждений ООН и гуманитарных организаций, а также допуска палестинского национального комитета, которому поручено управлять территорией. Среди других его призывов — финансирование безопасных убежищ, ремонта инфраструктуры и восстановительных работ.

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Масштабы подтоплений

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, подтопления затронули более 200 тысяч палестинцев, а повреждения получили убежища, в которых проживают более 40 тысяч семей. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 950 тысяч перемещенных палестинцев живут в районах, подверженных затоплению; более 400 тысяч из них находятся в зонах высокого риска.

ХАМАС сообщил, что в течение предыдущих двух дней аль-Хайя контактировал с должностными лицами стран-посредников в договоренностях о прекращении огня, добиваясь срочной помощи и выполнения соглашения. Он также призвал Совет Безопасности ООН провести открытое экстренное заседание по поводу ухудшающегося гуманитарного кризиса.

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