ХАМАС 10 ноября обвинил Совет мира в искажении ситуации с наводнениями в секторе Газа и игнорировании роли Израиля в препятствовании выполнению поддерживаемого США мирного плана. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Взаимные претензии по поводу плана

В заявлении ХАМАС отверг ответственность за задержки в реализации дорожной карты, утверждая, что группировка и другие палестинские фракции уже согласились на нее. Ранее в тот же день Совет мира раскритиковал задержки Израиля с допуском необходимых поставок, заявив, что это усугубило гуманитарный кризис. В то же время он призвал ХАМАС выполнить свои обязательства, в частности сложить оружие и передать властные полномочия.

ХАМАС признал критику Израиля со стороны Совета мира, но заявил, что она, по мнению группировки, не учитывает более широкую ответственность Израиля за блокирование реализации плана президента Дональда Трампа. Группировка также сослалась на заявление посредников — Египта, Катара и Турции — от 3 августа, в котором говорилось, что израильские нарушения подрывают второй этап плана.

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Требования относительно помощи

ХАМАС заявил, что использование жизненно необходимой помощи как политического рычага противоречит гуманитарным и правовым обязательствам. По утверждению группировки, грузы с материалами для укрытий остаются за пределами Газы, тогда как перемещенные семьи страдают от наводнений и холода.

Группировка потребовала открыть пункты пропуска для поставок гуманитарной помощи, материалов для укрытий и восстановления без политических или связанных с безопасностью условий. Она также призвала установить график и механизм проверки выполнения дорожной карты, в том числе в отношении вывода израильских войск и начала работы палестинского комитета, который должен управлять Газой. ХАМАС призвал Совет мира опубликовать отчет о выполненных и просроченных обязательствах и ответственных за задержки.

Последствия непогоды

По данным Правительственного медиаофиса, шторм, обрушившийся на Газу в пятницу вечером, затопил более 70 тысяч палаток и вызвал обрушение десятков поврежденных войной стен. Поздно вечером в воскресенье в Дейр-эль-Балахе обрушение песчаной насыпи на палатки привело к гибели двух женщин и троих детей, сообщила Гражданская оборона Газы.

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