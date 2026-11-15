Тиррелл Хаттон одержал победу на DP World Tour Championship в Jumeirah Golf Estates с преимуществом в пять ударов. Как сообщает Sky Sports, англичанин завершил турнир с результатом 15 ниже пара и завоевал девятый титул в DP World Tour.

Хаттон удержал лидерство

Перед заключительным днем Хаттон имел преимущество в один удар и не терял первой позиции до завершения соревнований. На второй девятке поля он увеличил отрыв от соперников, сделав четыре берди на отрезке из шести лунок.

Финальный раунд гольфист прошел за 66 ударов — на шесть ниже пара. Его преимущество над ближайшими преследователями на финише составило пять ударов.

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Макилрой опередил Чакарру

Рори Макилрой занял второе место на турнире и опередил Эухенио Чакарру в сезонном зачете Race to Dubai. Макилрой сыграл финальный раунд без боги, показав результат 67 ударов.

Благодаря этому Макилрой выиграл Race to Dubai пятый сезон подряд и сравнялся с рекордом Колина Монтгомери по количеству титулов Order of Merit — по восемь. Чакарра разделил третье место с Оливером Линделлем: оба завершили турнир с результатом восемь ниже пара, а Чакарра в последнем раунде сыграл на три удара ниже пара.

Чакарра и Линделл вошли в число 10 игроков, которые благодаря позициям в Race to Dubai получили двойное членство в PGA Tour. В эту группу также вошли Якоб Сков Олесен, Кристоффер Рейтан, Франческо Лапорта, Микаэль Линдберг и Виктор Перес, разделившие пятое место.

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