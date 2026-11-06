Бывший открывающий сборной Австралии Усман Хаваджа заявил, что все в командной раздевалке знали о манипуляциях с мячом во время третьего тестового матча против ЮАР в Кейптауне в 2018 году. Это заявление он сделал накануне выхода своей книги Sabr, сообщает Sky Sports News.

Заявление Хаваджи

По словам Хаваджи, о схеме были осведомлены все в раздевалке — бэттеры, боулеры и персонал команды. Он сказал, что это касалось «всех нас».

Заявление Хаваджи противоречит позиции Cricket Australia, которая утверждала, что о плане использовать наждачную бумагу для воздействия на состояние мяча знали только тогдашний капитан Стив Смит, Дэвид Уорнер и Кэмерон Бэнкрофт. В своей книге Хаваджа также написал, что план впервые обсуждался во время второго теста серии в Порт-Элизабете, ныне Гкеберха.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наказания и отрицания боулеров

После инцидента Смита и Уорнера отстранили на один год, а Бэнкрофта — на девять месяцев. По данным Sky Sports News, Уорнера признали инициатором плана, а Бэнкрофт пытался спрятать наждачную бумагу в брюках.

В 2021 году боулеры Пат Камминз, Митчелл Старк, Джош Хейзелвуд и Нейтан Лайон в совместном заявлении настаивали, что не знали о манипуляциях. Ранее Бэнкрофт, отвечая на вопрос, знала ли линия боулеров об инциденте, сказал: «Думаю, это, вероятно, понятно само собой».

Хаваджа также заявил, что считал правильным, чтобы ответственность взяла на себя вся команда. По его словам, после матча он призвал партнёров воспринимать это как командную ответственность, поскольку команда знала, что происходило.

Читай нас в