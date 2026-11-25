ХДС/ХСС предложил СДПГ сохранить пенсию с 63 лет для людей с низкими доходами — Der Spiegel
В Германии блок ХДС/ХСС предложил Социал-демократической партии Германии компромисс в споре о пенсионном пакете. По информации Der Spiegel, ХДС/ХСС предлагает сохранить возможность выхода на пенсию с 63 лет для людей с низкими доходами.
Разногласия по пенсионному пакету
Издание отметило, что ХДС/ХСС и СДПГ столкнулись с разногласиями при обсуждении пенсионного пакета. На фоне этих разногласий партия канцлера выдвинула предложение по поводу так называемой пенсии с 63 лет.
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Предложение для людей с низкими доходами
Предлагаемый компромисс предусматривает сохранение этой возможности для граждан с небольшими заработками. Der Spiegel представляет информацию об инициативе как собственные сведения.
Речь идет о предложении ХДС/ХСС в переговорах с социал-демократами, а не об уже достигнутой договоренности между партиями. Источник не сообщает об окончательном решении по пенсионному пакету.